SC Freiburg vs. RB Leipzig: Noten und Einzelkritik

ABWEHR: Mohamed Simakan (bis 114.) - Note: 2,5

Wirkte in den Zweikämpfen insgesamt sehr wach und klärte in etlichen Situationen entscheidend. Bei den Durchbrüchen auf der rechten Abwehrseite allerdings vereinzelt nicht handlungsschnell genug. Bot im Spielaufbau eine gute Quote an, weiter vorne am Ball derweil selten mit klarer Linie.