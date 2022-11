© 2016 Getty Images



Vettel verpasst die Weltspitze knapp

Auch in der Saison 2016 fährt Vettel wieder an der Seite von Räikkönen. Der Heppenheimer wird Vierter, ein Sieg gelingt keinem der beiden Ferrari-Piloten. Stattdessen feiert Vettel den Erfolg seines deutschen Kollegen Nico Rosberg im Mercedes. 2017 führt Vettel nach acht Rennen die WM an. Doch in Singapur crasht der Deutsche ausgerechnet mit seinem Teamkollegen, die Weltmeisterschaft geht am Ende an Lewis Hamilton.