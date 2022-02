© imago images/ActionPictures



Der Stand in der FIFA-Weltrangliste

Die FIFA listet alle Nationalteams der Welt in ihrer Rangliste auf. Deutschland befindet sich schon seit einer Weile nicht mehr in den Top 10 - im ersten Länderspiel-Block des Jahres 2022 kletterte die DFB-Elf jedoch, ohne selbst ein Spiel gehabt zu haben. Der Grund: Die USA verlor nach einer Niederlage Punkte. So ist der aktuelle Stand im Ranking: