So könnte der FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg beginnen

Der FC Bayern will in der Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfahren. Im Duell mit den VfL Wolfsburg (17:30 Uhr) wird Trainer Julian Nagelsmann in der Startelf wohl erneut auf Leroy Sané und Neuzugang Matthijs de Ligt verzichten. Die voraussichtliche Aufstellung: