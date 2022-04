So läuft der irre Transfer-Poker um Erling Haaland

© imago images/Sven Simon



Berater fordert Mondgehalt für Haaland

Die angeblichen Forderungen der Haaland-Seite haben es in sich. Laut 'Gazzetta dello Sport' will der Stürmer im Falle eines Wechsels künftig sage und schreibe 50 Millionen Euro im Jahr verdienen - plus Bonuszahlungen.