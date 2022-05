So läuft der Transferpoker um Robert Lewandowski

© IMAGO/Xinhua



Karriere für die Geschichtsbücher

Robert Lewandowski legt beim FC Bayern eine Karriere für die Geschichtsbücher hin. Acht Saisons spielte der Pole seit 2014/2015 für den Rekordmeister, wurde in jeder Saison mit den Münchnern Deutscher Meister. Unglaubliche 237 Bundesliga-Tore in 252 -Spielen stehen für Lewy im Bayern-Trikot zu Buche. Mit seiner Torquote (0,94) stellt er damit sogar Vereinslegende Gerd Müller (0,85) in den Schatten. Lewandowski ist längst selbst eine Klubikone des FC Bayern - und könnte dennoch bald gehen.