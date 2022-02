© imago images/PanoramiC



Amine Harit

Der einst vielversprechende Offensivspieler ist für ein Jahr in die Ligue 1 an Olympique Marseille ausgeliehen. Nach gutem Start (zwei Torbeteiligungen in den ersten beiden Spielen) ließ der 24-Jährige immer mehr nach. In diesem Kalenderjahr stand der Marokkaner erst ein Mal in der Startelf.