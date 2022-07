© IMAGO/Team 2



So viel kosten die neuen Bundesliga-Trikots

Bis auf RB Leipzig haben alle Fußball-Bundesligisten ihre neuen Heimtrikots präsentiert. Auch in dieser Saison müssen Fans mitunter sehr tief in die Tasche greifen, um sich ein Jersey ihres Lieblingsklubs zu kaufen. So viel kosten die Leibchen von BVB, FC Bayern und Co. in der Standard-Ausführung: