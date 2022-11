© IMAGO/Ulmer/Teamfoto



Spanien vs. Deutschland: Die voraussichtliche DFB-Aufstellung

Im zweiten Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft steht für die deutsche Nationalmannschaft das erste Finale an. Gegen Spanien kämpft das DFB-Team gegen das Ausscheiden an. Nach der peinlichen 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan dürfte es einige Änderungen in der Startelf von Hansi Flick geben. So könnte Deutschland spielen: