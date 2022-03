© IMAGO/Hartenfelser



Das verdienen die Bundesligisten mit ihren Haupt- und Trikotsponsoren

Der FC Bayern befindet sich in Vertragsgesprächen mit seinem Hauptsponsor Telekom und will seine Einnahmen künftig deutlich steigern. Im Gesamtranking der Einnahmen in der Bundesliga wird der Rekordmeister allerdings klar vom Spitzenreiter auf Distanz gehalten. Die 'Sport Bild' hat die Einnahmen (teilweise geschätzt) veröffentlicht: