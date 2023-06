© SID



Debüt im deutschen Oberhaus

Am 14. August 1965 bestreitet Gerd Müller (li.) das erste Bundesligaspiel seiner Karriere. Spätestens am Ende der Hinrunde weiß jeder Fan in Deutschland: Der Mann kann was. Mit zwölf Toren in seinen ersten 15 Spielen hinterlässt der Stürmer schon früh einen bleibenden Eindruck.