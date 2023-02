© IMAGO/Avanti



Kevin Vogt - Note 3,5

Stand zunächst sehr stabil und dirigierte die Dreierkette. Rettete zwei mal in allerhöchster Not im eigenen Strafraum. Mit zunehmender Spieldauer entfachten so viele Feuer in der TSG-Hintermannschaft, dass Vogt bei Weitem nicht überall löschen konnte.