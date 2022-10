© IMAGO/Michael Weber



TSG Hoffenheim vs. FC Bayern: Noten und Einzelkritik

Der FC Bayern hat seine Aufholjagd in Richtung Bundesliga-Spitze am elften Spieltag fortgesetzt. In einem über lange Zeit guten Fußballspiel behauptete sich die Elf von Trainer Julian Nagelsmann am Samstag mit 2:0 (2:0) bei der TSG Hoffenheim. Die Mannschaften in der Einzelkritik: