Verträge bei Schalke 04: Wer bleibt? Wer wackelt? Wer geht?

Michael Langer (Tor, Vertrag bis '22) - Prognose: Er geht

Gilt als 'sehr wichtiger Faktor, gerade verbal in der Kabine', wie Sportchef Rouven Schröder verriet. Allerdings will Langer, der an einem Kreuzbandriss laboriert, seine Torwarthandschuhe laut 'Bild' nach der Saison wohl an den Nägeln hängen. Ob man den 37-Jährigen zu einer weiteren Saison als Backup überreden kann, ist fraglich.