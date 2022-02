© imago images/MIS



Corentin Tolisso (Vertrag bis 2022) - Prognose: Er geht

In den letzten Wochen spielte sich der Franzose in Abwesenheit des verletzten Leon Goretzka durchaus in den Fokus. Eine Trendwende in Sachen Vertragsverlängerung habe es laut 'kicker' seitdem aber nicht gegeben. Womöglich hat auch der Mittelfeldspieler längst eine Entscheidung getroffen. Wie die 'Sport Bild' schreibt, rechnet man in München inzwischen mit einer Trennung.