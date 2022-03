Vor Testspiel-Doppelpack: Die DFB-Stars im Form-Check

Für Bundestrainer Hansi Flick und das DFB-Team stehen die ersten beiden Testspiele auf dem Weg zur WM in Katar an. Gegen Israel (am 26.3. in Sinsheim) und gegen die Niederlande (am 29.3. in Amsterdam) muss Flick corona- und verletzungsbedingt gleich auf mehreren Positionen improvisieren. Welche Stars haben Startelf-Potenzial? Wer ist hinten dran? Das große DFB-Form-Barometer: