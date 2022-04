Wer kommt? Wer geht? So plant der BVB

© imago images/Sven Simon



Abgangskandidat: Nico Schulz (Vertrag bis 2024)

Der Linksverteidiger konnte die 25,5 Millionen Euro, die der BVB einst in ihn investierte, nicht rechtfertigen. Bereits im November berichtete der 'kicker', dass die Dortmunder nach einem Abnehmer für den Ex-Nationalspieler suchen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Der BVB will sich auf seiner Position neu aufstellen. Die 'Bild' will sogar erfahren haben, dass der ehemalige Nationalspieler den Verein für nur rund sechs Millionen Euro verlassen darf.