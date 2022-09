© imago images/photoarena/Eisenhuth



MITTELFELD/ANGRIFF: Joshua Kimmich (FC Bayern)

Unumstritten gesetzt - sowohl in München als auch in der Nationalmannschaft. Steckt mit dem FC Bayern allerdings in einer der größten Krisen der letzten Jahre und bekam auch selbst heftige Kritik ab. Noch ist unklar, wie sich das auf Kimmichs Leistungen für den DFB auswirkt.