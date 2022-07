Women's Euro 2022: Auf diese EM-Stars sollte man achten

Die Fußball-EM der Frauen lädt die Fans in den nächsten zweieinhalb Wochen in die Stadien und vor den Fernseher. Wer kann dem Turnier in England den Stempel aufdrücken? Auf welche Spielerinnen gilt es ganz besonders zu achten? Das sind die Players to Watch: