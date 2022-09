© IMAGO/Matthias Koch



Sebastian Polter (1,5 Mio. vom VfL Bochum) | Note: 5,0

Nur ein Tor in acht Spielen, letzter Startelf-Einsatz am ersten Spieltag, seitdem nur von der Bank. Kam bislang in jedem Spiel zum Zug, bringt aber keine Gefahr ins Schalker Spiel. Wird jetzt schon mit einem Abschied in Verbindung gebracht.