Fußball-Weltmeister Lukas Podolski sieht Jürgen Klopp als einzige Lösung für eine bessere Zukunft der Nationalmannschaft. "Er ist der Einzige, den ich sehe, der da noch mal was rausreißen kann", sagte der 38-Jährige bei einem Redaktionsbesuch am Montagabend der Bild-Zeitung. Der jetzige Bundestrainer Hansi Flick werde an Erfolgen gemessen: "Wenn er die EM verkackt, wird der DFB die Reißleine ziehen."

Die Ergebnisse fehlten, die Stimmung sei "nicht da", sagte Podolski - das schlage schwer auf die Heim-EM-Euphorie für 2024. "Vielleicht tun ein paar Siege gut. Wir müssen positiv bleiben. Auch wenn es schwer ist, man muss sich freuen auf die EM", sagte er, "aber rosig sieht es nicht aus."

Die Nationalmannschaft wird ihre EM-Vorbereitung im September fortsetzen, die Gegner sind Japan (9.9./Wolfsburg) und der Vize-Weltmeister Frankreich (12.9./Dortmund). Zuletzt war in drei Länderspielen gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) kein Sieg gelungen. Klopp ist derzeit Teammanager beim FC Liverpool, mit Vertrag bis 2026.