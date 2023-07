Im zähen Poker um Königstransfer Harry Kane startet der FC Bayern offenbar die nächste Runde. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe flogen laut Bild am Montagvormittag in einem Privatjet von Oberpfaffenhofen nach London, um dort mit Daniel Levy, Präsident von Tottenham Hotspur, über einen Wechsel des Superstars nach München erneut zu verhandeln.

Bereits am Sonntag hatte die Daily Mail von einer weiteren Gesprächsrunde berichtet. Die Delegation aus Germany sei "zuversichtlich", den von den Spurs angeblich geforderten Preis von 90 Millionen Pfund (105 Millionen Euro) zu drücken, hieß es. Das neue Angebot des deutschen Rekordmeisters soll sich auf umgerechnet 87,3 Millionen Euro belaufen, der 30 Jahre alte Ausnahmestürmer Kane einen Vier- oder Fünfjahresvertrag erhalten. Kane selbst soll sich mit den Bayern längst über einen Wechsel verständigt haben.

Auch Kyle Walker von Manchester City soll bereits bei den Münchnern im Wort stehen. Doch beim 33 Jahre alten Verteidiger stockt der Transfer, auch hier geht es dem Vernehmen nach um die Ablösemodalitäten. Angeblich 15 Millionen Euro bietet der FC Bayern, City-Teammanager Pep Guardiola will Walker aber nicht gehen lassen.

Derzeit befinden sich die Münchner noch auf Asien-Reise. Am Sonntag flogen sie von Tokio nach Singapur, wo am Montagmorgen das erste Training anstand. Am Mittwoch kommt es nach den Spielen gegen ManCity (1:2) und Kawasaki Frontale (1:0) zum Abschluss des strapaziösen Trips noch zu einem Härtetest gegen den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp.