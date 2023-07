So groß wie nie und erstmals für alle: Das Deutsche Haus bei den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris wartet mit einer Premiere auf.

So groß wie nie und erstmals für alle: Das Deutsche Haus bei den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris wartet mit einer Premiere auf. Zum ersten Mal ist der traditionelle Treffpunkt für Athleten, Sponsoren und Presse während der beiden Großereignisse auch für das Publikum geöffnet.

"Es war von Anfang an unser Wunsch, ein solches Gemeinschaftserlebnis für die Fans sowie die Besucher der Olympischen Spiele in Paris zu schaffen", sagte Claudia Wagner am Dienstag in der "SID MixedZone" in Köln, ein Jahr vor Beginn der Sommerspiele an der Seine.

Die Geschäftsführerin der Deutschen Sport Marketing (DSM), der Vermarktungsagentur des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), betonte: "Wir freuen uns sehr, mit dem Stadion eine Location gefunden zu haben, die allen diese Nähe zu Team Deutschland und seinen Athletinnen und Athleten ermöglicht."

Als Begegnungsstätte für das "Home of Team Deutschland" wurde das 20.000 Zuschauer fassende Rugbystadion Stade Jean Bouin ausgewählt, es liegt in direkter Nachbarschaft zum berühmten Tenniskomplex Roland Garros und dem Fußballstadion Prinzenpark.

"Das Stadion sorgt für einen absoluten Wow-Effekt – und das hat nicht nur mit der spektakulären Architektur zu tun", sagte Claudia Wagner. Die Arena verfügt über eine netzartige Außenfassade aus Beton-Maschen.

In der neu geschaffenen Fan-Zone können nationale und internationale Gäste olympisches Flair erleben, Sportarten an Aktivstationen ausprobieren und die Wettkämpfe auf Leinwänden verfolgen. Neben Autogrammstunden ist auch ein Bühnenprogramm vorgesehen – mit ausgewählten Medaillenfeiern. Täglich stehen für Fans 3000 Tages-Tickets zur Verfügung, für den Hospitality-Bereich noch einmal 1000.

Das Stade Jean Bouin war schon Schauplatz eines historischen Sportmoments. Am 13. Juli 1985 meisterte Sergej Bubka dort als erster Stabhochspringer die 6-m-Marke. Heute wird in der Arena Rugby, Fußball und American Football gespielt.