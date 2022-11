Brasilien und Argentinien haben bei der am Sonntag beginnenden Fußball-WM in Katar die besten Chancen auf den Titel.

Doha (SID) - Brasilien und Argentinien haben bei der am Sonntag beginnenden Fußball-WM in Katar die besten Chancen auf den Titel. Das geht aus Berechnungen der Statistiker von Gracenote hervor. Demnach darf Rekordchampion Brasilien zu 20 Prozent am 18. Dezember im Finale von Doha jubeln, den Argentiniern wird eine 16-prozentige Chance auf den Triumph eingeräumt.

Bei den europäischen Teams besitzen Spanien und die Niederlande mit einer recht geringen Wahrscheinlichkeit von sieben Prozent die besten Werte. Weltmeister Frankreich kann laut der Nielsen-Prognose nur mit einer fünfprozentigen Chance auf den WM-Titel hoffen. Das deutsche Team von Bundestrainer Hansi Flick kommt auf lediglich drei Prozent.

Die Prognose basiert auf einem eigens entwickelten Ranking-System, das den Ausgang jedes möglichen WM-Spiels durch umfangreiche Simulationen errechnet und die Chancen eines Vorrückens über den gesamten Turnierverlauf hinweg bewertet.