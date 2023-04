Angreifer Dante Vanzeir von den New York Red Bulls ist wegen einer rassistischen Bemerkung für sechs Spiele gesperrt worden.

Miami (SID) - Angreifer Dante Vanzeir (24) von den New York Red Bulls ist von der Major League Soccer wegen einer rassistischen Bemerkung während eines Spiels mit einer Sperre von sechs Spielen und einer Geldstrafe belegt worden. Damit reagierte die Liga auf die Anschuldigungen von Jeremy Ebobisse (San Jose Earthquakes), der behauptet hatte, ein New Yorker Spieler habe ihn während des Spiels am Samstag rassistisch beleidigt. Ebobisse nannte dabei keinen Namen.

Vanzeir hatte bereits am Montag um Entschuldigung gebeten und versprochen, aus dem Fehler zu lernen. "Ich habe einen Fehler gemacht und werde alle notwendigen Schritte unternehmen, um daran zu wachsen", sagte der Belgier: "Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln. Ich hatte nicht die Absicht, mit meiner Sprache Schaden anzurichten oder zu beleidigen, aber ich weiß, dass ich es getan habe, und das tut mir sehr leid."

Zusätzlich zu der Geldstrafe muss Vanzeir ein Anti-Rassismus-Training absolvieren.