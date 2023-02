Leipzig (SID) - Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig kann im übernächsten Liga-Spiel womöglich wieder auf Starspieler Christopher Nkunku zurückgreifen. Wie der Coach am Freitag mitteilte, sei es das Ziel, dass der Franzose am 18. Februar beim VfL Wolfsburg wieder im Kader stehe. Das Heimspiel am Samstag gegen Union Berlin (18.30 Uhr/Sky) kommt für Deutschlands Fußballer des Jahres noch zu früh.

Am Dienstag hatte der 25-Jährige nach seinem Außenbandriss wieder teilweise am Mannschaftstraining teilgenommen. "Nächste Woche wollen wir ihn komplett integrieren. Dann hat er eine komplette Trainingswoche in den Beinen. Dann ist für uns der Plan, dass wir ihn auch in Spiele reinschmeißen. Wie lange dann die Kraft reicht, wie schnell er wieder der Cristo ist, den wir kennen, muss man dann sehen."

Bislang war vor allem davon gesprochen worden, dass Nkunku für das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City (22. Februar) wieder fit sein soll. "Er kann schießen und wirkt sehr griffig. Jetzt muss man immer nochmal gucken, wenn Spielbelastung hinzukommt. Es gilt, ihn an Zweikämpfe zu gewöhnen", sagte Rose.