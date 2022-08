Fußball-Nationalstürmer Timo Werner darf in Spiel eins nach seiner Rückkehr zum DFB-Pokalsieger RB Leipzig auf einen Startelfeinsatz hoffen.

Leipzig (SID) - Fußball-Nationalstürmer Timo Werner darf in Spiel eins nach seiner Rückkehr zum DFB-Pokalsieger RB Leipzig auf einen Startelfeinsatz hoffen. "Die Eindrücke sind sehr positiv", sagte Trainer Domenico Tedesco vor dem ersten Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln: "Er ist direkt eine Option."

Nach dem mageren 1:1 zum Auftakt beim VfB Stuttgart soll der für rund 19,5 Millionen vom FC Chelsea verpflichtete Werner die RB-Offensive beleben. "Ich bin froh, dass er da ist. Er ist ein super Junge und Fußballer, der uns sehr weiterbringen wird", sagte Tedesco.

Zugleich warnte er vor zu großem Erwartungsdruck. "Er soll Spaß haben bei dem, was er macht. Von uns bekommt er überhaupt keinen Rucksack, wir dürfen ihn nicht überfrachten", so der Coach: "Der Rest kommt peu a peu." Als mögliche Positionen für Werner nannte Tedesco "den Flügel, zentral oder die Doppelspitze".

Ob der von Bayern München umworbene Konrad Laimer nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder zur Verfügung steht, ist noch offen. Er sei aber "zuversichtlich", sagte Tedesco. Bis auf Nationalspieler Lukas Klostermann (Syndesmose) und Stürmer Yussuf Poulsen (Adduktoren) stehen voraussichtlich alle Profis zur Verfügung.

Gegenüber dem Stuttgart-Spiel hofft der Trainer auf mehr Ruhe im letzten Drittel. "Vielleicht waren wir in der ein oder anderen Situation zu hektisch", sagte er. Vom Gegner erwartet er Gefahr durch Flanken: "Sie haben viel Personal in der Box, das müssen wir zu verhindern wissen."