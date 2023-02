Rabat (SID) - Rekordsieger Real Madrid greift bei der Klub-WM nach dem fünften Titel. Der Champions-League-Sieger setzte sich im Halbfinale im marokkanischen Rabat mit 4:1 (1:0) gegen Al Ahly aus Ägypten durch und trifft im Endspiel am Samstag auf Al-Hilal aus Saudi-Arabien.

Vinicius Junior (42.), Federico Valverde (46.), Rodrygo (90.+2) und Sergio Arribas (90.+8) erzielten die Treffer des Favoriten. Luka Modric scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an Mohamed El-Shenawy (87.). Toni Kroos und Antonio Rüdiger standen bei den Königlichen, die auf einige Stars verletzungsbedingt verzichten mussten, in der Startelf. Ali Maaloul verkürzte zwischenzeitlich für Al Ahly per Foulelfmeter (65.).

Al-Hilal hatte im ersten Halbfinale überraschend den brasilianischen Renommierklub Flamengo aus Rio de Janeiro in Tanger bezwungen (3:2) und erstmals das Finale der Klub-WM erreicht. Die Teams aus Europa hatten sich zuletzt neunmal in Folge den Titel gesichert.