Dortmund (SID) - Kapitän Marco Reus hofft auf eine Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. "Ich würde meine Karriere gerne hier beenden", sagte Reus nach seinen beiden Treffern beim 6:1 (4:1) gegen den 1. FC Köln bei Sky. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft im Sommer aus, für eine Verlängerung müsste er Gehaltseinbußen in Kauf nehmen.

Derzeit sei er mit dem Verein "in Gesprächen", so Reus, der eine Annäherung andeutete: "Alles andere wird sich in den kommenden Wochen ergeben." Reus war 2012 zum BVB gewechselt. Auf einen Meistertitel mit den Schwarz-Gelben wartet er noch.

Trainer Edin Terzic sagte, er wünsche sich selbstverständlich eine frühe Entscheidung: "Aber so ist der Fußball nicht. Wir müssen die Gegebenheiten annehmen. Das ist aber nicht der Moment, darüber zu reden."