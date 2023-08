Max Verstappen hat zum Auftakt seines Heim-Grand-Prix die Bestzeit verpasst, der große Aufreger am Freitagabend war jedoch ein anderer: Rückkehrer Daniel Ricciardo erlitt im zweiten freien Training einen Bruch des Mittelhandknochens an der linken Hand und wird das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) verpassen. Bei AlphaTauri wird der Australier durch Red-Bull-Junior Liam Lawson aus Neuseeland ersetzt.

Nach Ricciardos Unfall war die Session unterbrochen worden, der Einschlag wirkte zunächst glimpflich: Oscar Piastri verlor in Kurve 4 die Kontrolle über seinen McLaren, wenige Sekunden später rutschte der offensichtlich irritierte Ricciardo wenige Meter daneben in die Bande. Er klagte anschließend über Schmerzen an der Hand und wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eingehend untersucht. Die Diagnose folgte am Abend.

In der Zeitenliste war Dominator Verstappen zuvor auf dem zweiten Platz gelandet. Der Weltmeister aus den Niederlanden verpasste die Tagesbestzeit, in 1:11,353 Minuten lag der Red-Bull-Pilot ganz knapp hinter Lando Norris im McLaren - nur 23 Tausendstel fehlten allerdings. Dahinter war das Feld bunt durchmischt, am Ende belegte Alex Albon im Williams den dritten Rang.

Verstappens vermeintlich größter Konkurrent Sergio Perez wurde nur Siebter, im zweiten Red Bull hatte er fast eine halbe Sekunde Rückstand. Nico Hülkenberg landete einen Tag nach Bekanntgabe der Vertragsverlängerung bei Haas in der ersten Session im Kiesbett, in der zweiten lag er wie sein Teamkollege Kevin Magnussen weit zurück, es reichte nur zu Rang 18.

Im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) kann Verstappen seinen neunten Sieg in Folge feiern, er würde damit den Rekord von Sebastian Vettel aus dem Jahr 2013 einstellen. Schon vor dem ersten Grand Prix nach der Sommerpause liegt der Niederländer (314 Punkte) mit großem Vorsprung an der Spitze des WM-Klassements, Perez (189) ist Zweiter. Noch zehn Rennen sind in diesem Jahr zu absolvieren.