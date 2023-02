Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes geht mit Zuversicht ins Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League bei der AS Monaco.

Leverkusen (SID) - Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes geht trotz des nächsten Rückschlags in der Fußball-Bundesliga mit Zuversicht ins Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League bei der AS Monaco. "Natürlich werden wir da alles reinhauen. Wir haben alle Möglichkeiten", sagte der 41-Jährige nach dem 2:3 (1:2) gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag.

"Es war ein offenes Spiel am Donnerstag. Es ist ein enges Ding, gegen eine gute Mannschaft. Aber da können wir auch gewinnen", ergänzte Rolfes. Die Werkself benötigt nach der Niederlage im Hinspiel am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) einen Sieg, um die letzte Titelchance am Leben zu halten.

Am Sonntagabend brachten Anthony Caci (26.) und Leandro Barreiro (45.+4) die Gäste aus Mainz zweimal in Führung. Amiri (32.) und Rückkehrer Patrik Schick (58.) glichen jeweils aus. Mainz-Torhüter Finn Dahmen (23.) hielt einen Foulelfmeter nach Videobeweis gegen Edmond Tapsoba. In der Schlussphase traf der eingewechselte Marcus Ingvartsen (82., Foulelfmeter) für die 05er, nachdem Leverkusens Amine Adli wegen Notbremse Rot gesehen hatte (80.).