Köln (SID) - Fußball-Altstar Cristiano Ronaldo kehrt beim Europa-League-Duell gegen Sheriff Tiraspol/Moldau am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) in den Kader von Manchester United zurück. Dies bestätigte Teammanager Erik ten Hag am Mittwoch: "Er hat ein Spiel verpasst, jetzt ist er wieder im Kader, wie immer." Schon am Dienstag hatte der Portugiese wieder mit der Mannschaft trainiert.

Ronaldo war für das Premier-League-Spiel am vergangenen Samstag beim FC Chelsea (1:1) aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen worden. Der 38-Jährige hatte zuvor im Duell gegen Tottenham Hotspur (2:0) eine Einwechslung verweigert und den Innenraum des Stadions in der 88. Minute verlassen.

In der Europa League liegt United mit neun Punkten aus vier Spielen drei Zähler hinter Tabellenführer Real Sociedad San Sebastian auf dem zweiten Platz.