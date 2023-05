Hansa Rostock ist einer weiteren Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga ganz nah.

Hansa Rostock ist einer weiteren Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga ganz nah. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz gewann zum Auftakt des 32. Spieltags beim Schlusslicht SV Sandhausen mit 2:1 (2:0) und setzte sich von der Abstiegszone ab - schon am Sonntag könnte der Klassenerhalt auch rechnerisch feststehen. In Sandhausen dagegen könnte bis dahin die Hoffnung weiter schwinden.

Nils Fröling (17.) und Kai Pröger (37., Foulelfmeter) schossen Hansa zum Sieg, Janik Bachmann (54.) verkürzte für Sandhausen. Rostock (37 Punkte) hat nun bereits sieben Punkte Vorsprung auf Arminia Bielefeld (30), die Ostwestfalen belegen Relegationsplatz 16. Sandhausen (28) kommt dem Abstieg indes immer näher. Bielefeld und Jahn Regensburg (28) können das Schlusslicht im Verlauf des Wochenendes distanzieren.

Hansa präsentierte sich im ersten Abschnitt nicht deutlich überlegen, aber effektiver als die Gastgeber. Frölings Sololauf brachte die Führung, dann wurde Pröger von Arne Sicker im Strafraum getroffen - und verwandelte den Strafstoß selbst.

Die zweite Hälfte prägte dann der SV Sandhausen. Bachmann traf per Kopf zum Anschluss, wenig später jubelte das Stadion nach Abu-Bekir El-Zeins Distanzschuss bereits über den vermeintlichen Ausgleich (66.). Kemal Ademi hatte allerdings mit der Hand abgefälscht.