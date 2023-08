Hansa Rostock und der FC St. Pauli haben am dritten Spieltag den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Hansa Rostock hat am dritten Spieltag den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Nach zwei Auftaktsiegen unterlagen die Mecklenburger Hannover 96 mit 1:2 (0:1). Auch der FC St. Pauli verpasste durch das 0:0 bei der SpVgg Greuther Fürth die Tabellenspitze, Fortuna Düsseldorf kassierte eine seltene Heimniederlage.

In Rostock war Cedric Teuchert (86.) nach seinem verwandelten Handelfmeter nach Videobeweis der gefeierte Mann der Gäste, die ihren ersten Saisonsieg holten. Zuvor hatte Phil Neumann nach seinem Führungstor in der 22. Minute noch selbst per Eigentor (58.) für den Rostocker Ausgleich gesorgt.

St. Pauli musste sich in einer ereignisarmen Partie im Fürther Ronhof erneut mit einem 0:0 begnügen, bleibt mit nun fünf Punkten nach drei Spielen aber weiterhin ungeschlagen. Die Hamburger waren schon in der vergangenen Woche gegen Fortuna Düsseldorf nicht über ein torloses Remis hinaus gekommen.

Düsseldorf, das zuvor in zehn Heimpartien seit November 2022 ohne Heimpleite geblieben war, unterlag unterdessen im Duell mit dem SC Paderborn 1:2 (0:1). Schon in der fünften Minute hatte Florent Muslija die Gäste nach einem schönen Konter in Führung gebracht. Jory de Wijs (57.) erzielte per wuchtigem Kopfball zunächst den Ausgleich für die Rheinländer. Im direkten Gegenzug traf dann aber Sirlord Conteh (59.) zum Endstand.

Ab 20.30 Uhr hat der Hamburger SV im Duell mit Bundesliga-Absteiger Hertha BSC die Möglichkeit, die Tabellenführung zu übernehmen. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) kann wiederum Holstein Kiel gegen den 1. FC Magdeburg mit dem dritten Sieg im dritten Spiel auf den ersten Platz klettern.