Leipzig (SID) - Die Rückkehr des Fußball-Nationalspielers Timo Werner zum DFB-Pokalsieger RB Leipzig ist perfekt. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Der Stürmer kommt vom englischen Erstligisten FC Chelsea zu den Sachsen und erhält dort einen Vertrag bis 2026. Die Ablösesumme, über die beide Vereine keine Angaben machten, soll rund 19,5 Millionen Euro betragen.

"Die Erfahrung, in einem anderen Land und einer anderen Liga zu spielen, hat mir für meinen Weg sehr geholfen. Jetzt freue ich mich auf die neue Saison mit RB Leipzig und vor allem auf die Leipziger Fans, die für mich einen besonderen Stellenwert haben", sagte Werner: "Wir haben zusammen viel vor und ich will nun natürlich auch der erste Leipziger Bulle sein, der die 100-Tore-Marke knackt."

Werner war vor zwei Jahren für 53 Millionen Euro von Leipzig nach London gewechselt und gewann 2021 mit Chelsea die Champions League. Einen Stammplatz konnte sich der 26-Jährige in der Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel jedoch nicht nachhaltig erspielen. In 89 Pflichtpartien kam er auf 23 Treffer für die Blues.

Bei RB hatte Werner bereits von 2016 bis 2020 unter Vertrag gestanden und war dort mit 90 Toren in 156 Pflichtspielen zum Top-Torjäger der Sachsen avanciert, dazu kamen 40 Vorlagen. In dieser Zeit gab der gebürtige Stuttgarter auch sein Debüt in der A-Nationalmannschaft, für die er seit 2017 bislang 53 Länderspiele bestritt.