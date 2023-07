Die sambische Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit ihrem ersten WM-Sieg von der Endrunde in Australien und Neuseeland verabschiedet.

Die sambische Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit ihrem ersten WM-Sieg von der Endrunde in Australien und Neuseeland verabschiedet. Die Afrikanerinnen setzten sich in Hamilton mit 3:1 (2:0) gegen Costa Rica durch und beendeten die Gruppe C als Dritte. Beide Teams waren nach Niederlagen gegen Japan und Spanien bereits vor dem letzten Spiel ausgeschieden.

Lushomo Mweemba (3.), Starspielerin Barbra Banda (31., Foulelfmeter) und Rachael Kundananji (90.+3) trafen für Sambia, das zugleich seine ersten WM-Tore bejubeln durfte. Costa Rica, das nach 2015 (Vorrunden-Aus) seine zweite WM spielte, konnte durch das Tor von Melissa Herrera (47.) im Waikato Stadium zwischenzeitlich verkürzen.