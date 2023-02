Fußball-Nationalspieler Leroy Sane geht das Kracher-Duell im Achtelfinale der Champions League mit Paris St. Germain selbstbewusst an.

München (SID) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sane geht das Kracher-Duell im Achtelfinale der Champions League mit Paris St. Germain selbstbewusst an. "Wir wissen, was zu tun ist", versicherte der Offensivspieler von Bayern München vor dem Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim französischen Meister auf fcb.de.

"Ich bin immer optimistisch. Der FC Bayern hat in diesem Wettbewerb schon immer abgeliefert", betonte der 27-Jährige: "Wir kennen unsere Stärken, und die müssen wir abrufen. Wir müssen zum richtigen Zeitpunkt da sein."

Sane ist fest davon überzeugt, dass dies gelingen wird. "Unsere Mannschaft besteht aus tollen Fußballern, wir sind defensiv stabil und vorne heißt es: Attacke!" Es werde "spannend, sie haben große Namen in ihren Reihen", ergänzte er mit Blick auf die Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar.

Die Bayern treffen zum vierten Mal binnen sechs Jahren auf PSG. Im Finale 2020 hatte Kingsley Coman den deutschen Rekordmeister auf Europas Fußball-Thron geschossen, im Viertelfinale 2021 schieden die Bayern unglücklich aus (2:3/1:0). Nach dem 0:3 in der Gruppenphase 2017/18 in Paris verlor Trainer Carlo Ancelotti seinen Job, im Rückspiel hieß es 3:1.