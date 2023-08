Bundesliga-Absteiger Schalke 04 kommt in der 2. Liga überhaupt nicht in Schwung.

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 kommt in der 2. Liga überhaupt nicht in Schwung. Die Königsblauen kassierten in Unterzahl nach schwacher Leistung mit 0:2 (0:1) gegen Holstein Kiel im vierten Punktspiel schon die dritte Niederlage und legten damit den schlechtesten Saisonstart in ihrer Vereinsgeschichte im Fußball-Unterhaus hin. Nach gut 300 Tagen als Schalke-Trainer gerät auch Thomas Reis erstmals gehörig unter Druck.

Der SC Paderborn verpasste mit dem 1:2 (0:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern den erhofften nächsten Schritt Richtung Spitzengruppe. Weiterhin ohne den verletzten Ex-Nationalspieler Max Kruse konnten die Ostwestfalen nicht an den jüngsten Sieg bei Fortuna Düsseldorf (2:1) anknüpfen und erlitten die zweite Saisonniederlage.

Benedikt Pichler (15.) und Shuto Machino (59.) erzielten in Gelsenkirchen die Tore für die Kieler, die zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernahmen. Schalke musste nach der Roten Karte für Ron Schallenberg nach einer Notbremse (39.) über 50 Minuten in Unterzahl spielen. Mit nur drei Punkten liegt S04 als 15. schon weit hinter den angepeilten Aufstiegsrängen zurück. Allerdings: Vor zwei Jahren hatte Königsblau zum gleichen Zeitpunkt nur einen Zähler mehr - und stieg am Ende der Saison auf.

Der Ex-Paderborner Marlon Ritter (59.) und Ragnar Ache (64.) trafen für Kaiserslautern. Adriano Grimaldi (73.) verkürzte nur noch für den SCP, der mit vier Punkten bislang hinter den Erwartungen zurückbleibt. Der mit zwei Niederlagen in die Saison gestartete FCK hat sich hingegen mit nun sechs Punkten aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet.

Reis hatte nach der 0:1-Pleite bei Eintracht Braunschweig auf mehr Jugend und "Unbekümmertheit" gesetzt - mit den Talenten Assan Ouedraogo (17) und Keke Topp (19) in der Startelf, später kamen auch noch Bayern-Leihgabe Yusuf Kabadayi (19) und Profidebütant Joey Müller (22). Die Gastgeber taten sich im Spielaufbau sehr schwer, ermöglichten den Kielern immer wieder Konterchancen. Zwei davon führten zu den Gegentoren, die Geschwindingkeitsdefizite in der Abwehr waren offensichtlich.