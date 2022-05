Die Fans rechnen mit Werder Bremen als zweitem Aufsteiger in die Bundesliga. Dies geht aus einer Umfrage der Voting-App FanQ hervor.

Köln (SID) - Die Fans rechnen mit Werder Bremen als zweitem Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga nach Schalke 04. Dies geht aus einer Umfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des SID hervor.

77,5 Prozent der Befragten glauben an die sofortige Rückkehr des SV Werder. Immerhin 15,8 Prozent der Umfrageteilnehmer glauben, dass der Hamburger SV sich noch den zweiten Aufstiegsplatz sichern kann. Mehr als 1300 Fans nahmen an der Umfrage teilt.

Der HSV ist für die Anhänger aber Favorit auf den Relegationsplatz. 59,1 Prozent glauben, dass die Hanseaten nach dem 34. Spieltag auf Platz Drei stehen. 26,3 Prozent der Fans sehen hingegen Darmstadt 98 zwei weitere Spiele um den Aufstieg bestreiten.

Was Aufsteiger Schalke angeht, zeigen sich die Fans auch für die nächste Saison in der Bundesliga optimistisch. 62,0 Prozent der Befragten glauben, dass sich die Knappen auch dort behaupten können. Nur 8 Prozent rechnen mit einem direkten Wiederabstieg, weitere 9,5 Prozent sehen Königsblau in der nächsten Spielzeit auf dem Relegationsplatz 16.