Die Erfolgsserie des FC Schalke 04 läuft an. Auswärts in Braunschweig schießen sich die Knappen in die nächste Runde des DFB-Pokals.

Schalke 04 kommt allmählich in Schwung. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis gewann sechs Tage nach dem ersten Sieg in der Liga auch das Zweitliga-Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig mit 3:1 (2:1). In einer umkämpften Begegnung erzielten Kenan Karaman (20.), Paul Seguin (42.) und Danny Latza (90.+4) die Treffer des fünfmaligen Pokalsiegers, der zum neunten Mal in Folge die zweite Runde erreichte.

Die Gastgeber warten derweil nach zwei Niederlagen zum Saisonstart weiter auf ein Erfolgserlebnis. Daran änderte auch der Führungstreffer durch Anthony Ujah (12.) nichts. Sebastian Griesbeck sah zudem in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot.

"Wir haben drei geschossen, Braunschweig hat eins gemacht. Das war der Unterschied. Es zählt nur, dass wir eine Runde weiter sind", sagte Schalkes Torhüter Marius Müller bei Sky.

Der deutsche Meister von 1967 profitierte zunächst von einem schlampigen Rückpass des Innenverteidigers Timo Baumgartl. Ujah lupfte den Ball gefühlvoll über Müller ins Tor.

Schalke kämpfte sich danach in die Begegnung, ohne spielerisch zu glänzen. Karaman erzielte nach einem Freistoß aus kurzer Distanz den Ausgleich. Seguin veredelte den schönsten Angriff der Gäste im ersten Durchgang zur Führung.

Auch in der zweiten Halbzeit kam kein richtiger Spielfluss auf, viele Zweikämpfe prägten das Geschehen. Der eingewechselte Bryan Lasme vergab für die Schalker die Entscheidung (74.). Diese gelang Latza in Überzahl, danach sah auch noch der Schalker Lino Tempelmann Gelb-Rot (90.+6).