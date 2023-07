Nach dem wegen übertriebener Härte abgebrochenen Testspiel gegen Irland scheint bei den kolumbianischen Fußballerinnen wenig Einsicht zu herrschen. Auf einem in den Sozialen Medien verbreiteten Video machte sich Innenverteidigerin Daniela Caracas über die Irinnen lustig. "Die sind doch alle kleine Mädchen", sagte die 26-Jährige, die bei der WM mit ihrem Team auf Deutschland trifft, dort: "Ein kleines Foul und sie fangen schon an, sich zu beschweren."

Das Testspiel war am Freitag bereits nach 23 Minuten abgebrochen worden. Ein Vertreter des irischen Verbandes machte das "übermäßig körperliche Spiel" der Gegnerinnen dafür verantwortlich. Die irische Starspielerin Denise O'Sullivan wurde nach einem heftigen Schlag aufs Schienbein in eine Klinik gebracht. Dort wurde zwar eine Fraktur ausgeschlossen, dennoch ist ein Einsatz der 29-Jährigen am Donnerstag gegen WM-Gastgeber Australien noch offen.

Deutschland trifft in seinem zweiten Spiel in Gruppe H am 30. Juli auf Kolumbien - bleibt aber gelassen. "Wir machen uns nicht groß Sorgen", sagte Mittelfeldspielerin Lina Magull: "Da werden jetzt alle aufmerksam schauen - vor allem die Schiedsrichter, die das beeinflussen und ein Spiel unter Kontrolle kriegen können."