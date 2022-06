München (SID) - Der englische Teammanager Gareth Southgate hat vor dem Nations-League-Duell am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in München großen Respekt vor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Wir wissen, dass man Deutschland immer auf der Rechnung haben muss, Deutschland schläft nicht. Die deutsche Mannschaft wird diesen Winter einer der Hauptkonkurrenten bei der WM sein", sagte der 51-Jährige im Interview mit dem DFB-Magazin.

Die Engländer warten seit dem WM-Triumph im eigenen Land 1966 (4:2 n.V. gegen Deutschland) auf einen großen Titel. Im vergangenen Jahr unterlagen sie Italien im EM-Finale im Wembley-Stadion in London im Elfmeterschießen. "Wir haben aus dem Turnier eine Menge Selbstvertrauen mitgenommen. Dass wir das Endspiel nicht gewonnen haben, hat in uns einen Hunger ausgelöst, noch besser zu werden. Das betrifft die Spieler und den Staff", sagte Southgate.

Die Auswahl des Deutschen-Fußball Bundes, von den Three Lions im EM-Achtelfinale 2:0 bezwungen, sieht der ehemalige Nationalspieler durchaus als Vorbild. "Wir sollten demütiger sein, was unsere Selbsteinschätzung angeht. Schauen Sie nur mal, wie viele Titel zum Beispiel die Deutschen schon gewonnen haben. Da sind wir nicht mal in der Nähe", sagte Southgate und fügte an: "Uns allen muss klar sein, dass wir viel Arbeit investieren müssen, wenn wir Ähnliches erreichen wollen."