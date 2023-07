Englands U21-Fußballer sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und stehen als erster Finalteilnehmer der EM in Georgien und Rumänien fest.

Englands U21-Fußballer sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und stehen als erster Finalteilnehmer der EM in Georgien und Rumänien fest. Die Young Lions gewannen ihr Halbfinale in Batumi gegen Überraschungsteam Israel souverän mit 3:0 (1:0) und spielen nun am Samstag (18.00 Uhr/Sat.1) um den dritten EM-Titel nach 1982 und 1984. Die Israelis dürfen trotz des Ausscheidens die Olympia-Quali für Paris 2024 feiern.

Morgan Gibbs-White traf per Kopf zur Führung für den Favoriten (42.), zuvor hatte der 23-Jährige von Premier-League-Klub Nottingham Forest einen Foulelfmeter noch kläglich neben das Tor gesetzt (17.). Im zweiten Durchgang sorgten Cole Palmer (63.) von Triple-Sieger Manchester City und Cameron Archer (90.) für die weiteren Tore.

Beide Teams hatten in der Vorrunde mit für das vorzeitige Aus der DFB-Junioren gesorgt. Gegen die Israelis holte die deutsche Auswahl zum Turnierauftakt trotz 45-minütiger Überzahl und zwei Elfmetern nur ein 1:1, beim 0:2 gegen England war das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo chancenlos.

Der zweite Finalist wird am Abend (21.00 Uhr/Sat.1) in der rumänischen Hauptstadt Bukarest zwischen Rekordeuropameister Spanien und der Ukraine um Chelsea-Superstar Michailo Mudryk ermittelt.