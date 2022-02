Hamburg (SID) - Der FC St. Pauli verliert im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga immer mehr Schwung. Die Hamburger mussten sich am Samstagabend gegen den SC Paderborn mit einem 2:2 (2:1) begnügen und ließen beim fünften Spiel in Serie ohne Sieg die Chance auf den Sprung an die Tabellenspitze aus. Darmstadt 98 kann am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Topspiel gegen den Hamburger SV davonziehen.

Nach dem 1:2 zuletzt im Derby beim HSV war für St. Pauli ein Sieg fast Pflicht, um sich zurückzumelden. Maximilian Dittgen (5.) gelang aus der Drehung auch die frühe Führung, doch Paderborn belohnte sich für eine Druckphase mit dem Ausgleich. Dennis Srbeny (37.) erzielte mit links beim 20. Einsatz endlich sein erstes Saisontor, in der vergangenen Spielzeit hatte er 16-mal getroffen.

St. Pauli kam gar nicht erst ins Überlegen, denn der nächste gute Angriff saß bereits wieder. Etienne Amenyido (43.) schloss eine Kombination über die linke Seite freistehend zum 2:1 ab. Die Gäste hatten bei einem Lattenschuss von Kai Pröger Pech (66.), sie gaben sich aber nicht auf: Marco Stiepermann (84.) traf zum erneuten Ausgleich.

Paderborn hat nur eines der vergangenen acht Ligaspiele gewonnen, wahrte jedoch seine Minimalchance auf den Relegationsplatz drei.