Der Start beim Formel-1-Rennen in Monaco hat sich wegen starken Regens verzögert.

Monte Carlo (SID) - Verzug beim Formel-1-Rennen in Monaco: Wegen starken Regens, der kurz vor 15 Uhr einsetzte und schnell heftiger wurde, entschied die Rennleitung um 15.20 Uhr, die Rote Flagge zu schwenken. Um 16.05 Uhr soll das Rennen hinter dem Safety Car wieder aufgenommen werden.

Zuvor waren die Fahrer zwei Formationsrunden hinter dem Safety Car um die Strecke gefahren. "Ich bin noch nie so nass geworden in einem Formel-1-Auto", funkte Haas-Pilot Mick Schumacher an seine Crew.

Bis 18.16 Uhr muss das Rennen beendet sein, ansonsten wird die bis dahin zurückgelegte Zahl der Runden gewertet. Dann käme es gegebenenfalls zur Vergabe reduzierter Punkte.