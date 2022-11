Auf dem Tennis-Platz lief es für die Kanadierin Eugenie Bouchard schon besser. Die ehemalige Nummer fünf der Weltrangliste droht derzeit nach einer langen Verletzungspause auf Platz 323 in der Versenkung zu verschwinden.

Tennis-Spielerin begeistert Fans mit Strand-Foto

Dafür begeistert Eugenie Bouchard ihre 2,3 Millionen Instagram-Fans jetzt jenseits des Tennis-Courts mit einem heißen Schnappschuss im Netz.

In ihrem Karibik-Urlaub posiert die 28-jährige Tennis-Spielerin in einem roten Bikini vor tükisfarbenen Wasser an einem Traumstrand und hält sich lässig an einer Palme fest.

So reagieren die Fans von Eugenie Bouchard

Das Bild wurde bereits 125.000-Mal mit "Gefällt" markiert. In der Kommentarspalte hinterlassen die Fans von Eugenie Bouchard "😍"- und "🔥"-Emojis und schreiben ihr Komplimente wie: "Du bist umwerfend schön".

Bleibt nur zu hoffen, dass die hübsche Kanadierin auch auf dem Tennis-Platz wieder so erfolgreich wird, wie in den sozialen Netzwerken.