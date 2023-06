Die Fußball-Bundesliga verliert einen weiteren Topstar: Torschützenkönig Christopher Nkunku wechselt vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum FC Chelsea. Wie die "Blues" bekanntgaben, erhält der 25-Jährige einen Sechsjahres-Vertrag mit Beginn am 1. Juli bei dem Premier-League-Klub. Laut Medienberichten aktivierte Chelsea eine Transferklausel in Höhe von 60 Millionen Euro.

"Nun ist es für mich Zeit, 'Au Revoir' zu sagen. Ich hatte vier Jahre in Leipzig, die ich nie vergessen werde", sagte der französische Nationalspieler Nkunku, der wie Niclas Füllkrug 16 Treffer in der vergangenen Saison erzielte: "Ich bin in Leipzig zum Nationalspieler geworden, habe mich sportlich und menschlich extrem weiterentwickelt."

Nkunku war im Sommer 2019 von Paris St. Germain zu RB gekommen, in 172 Spielen gelangen ihm dort 70 Tore und 56 Vorlagen, zweimal gewann er den DFB-Pokal. Nun sei es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen: "Ich bin unglaublich glücklich, zu Chelsea zu wechseln. Nachdem ich in der Ligue 1 und in der Bundesliga gespielt habe, möchte ich nun in der Premier League spielen, einer der stärksten Ligen der Welt."

Nach dem Abgang von Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu Real Madrid geht damit ein weiterer Topspieler aus der deutschen Eliteliga ins Ausland. Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl kündigte an, "gute Lösungen zu finden", um die Lücke zu schließen.