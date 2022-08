Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationaltorhüter Kevin Trapp vom Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat vor dem UEFA-Supercup gegen Real Madrid den Stellenwert des Duells hervorgehoben. "Wenn man sich mit einer Mannschaft messen kann, die 14-mal die Champions League gewonnen hat, ist das das Höchste, was man erreichen kann", sagte der 32-Jährige im Interview mit uefa.com.

Er freue sich "riesig über die Chance, gegen eine solche Mannschaft spielen zu können", sagte Trapp, der am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL und DAZN) in Helsinki mit der Eintracht auf die Königlichen um den ehemaligen Nationalspieler Toni Kroos trifft: "So früh in der Saison die Möglichkeit auf einen Titel gegen ein solch renommiertes Team zu haben - besser geht es nicht."

Zudem fiebert Trapp bereits der erstmaligen Teilnahme an der Königsklasse mit den Hessen entgegen. "Wir stehen jetzt nicht ehrfürchtig da und denken: 'Wow, wir sind in der Champions League, das wird schwierig'", sagte der Torhüter. Die Eintracht habe "wirklich Lust, auf der größten europäischen Bühne auf Vereinsebene zu spielen".