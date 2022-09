Leipzig (SID) - Domenico Tedesco stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Nachdenklich und spürbar mitgenommen analysierte der Trainer von RB Leipzig die 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Schachtar Donezk zum Auftakt der Champions League - ans Aufgeben dachte er nicht.

Er finde schon, dass er die Mannschaft noch erreiche, sagte Tedesco: "Die Jungs haben alles gegeben und alles reingehauen. Ich kann nur sagen, dass ich extrem enttäuscht bin über das Ergebnis. Aber ich kenne mich, ab morgen früh ist der Fokus wieder in Richtung Dortmund gerichtet."

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt RB in der Bundesliga Borussia Dortmund. Pikant: Der in Leipzig als möglicher Tedesco-Nachfolger gehandelte Marco Rose trainierte bis zum Ende der Vorsaison den BVB. Es gehe weniger um ihn, sagte Tedesco: "Mir tut es für die Mannschaft und die Fans leid."

RB hatte drei Tage nach der Pleite in Frankfurt (0:4) die nächste Schlappe einstecken müssen. Marjan Schwed (16./58.), Mychajlo Mudryk (76.) und Lassina Traore (85.) schockten die Leipziger. Beim ersten Gegentor spielte Kapitän und Torhüter Peter Gulacsi Donezks Flügelspieler Schwed den Ball in den Fuß. Mohamed Simakan (57.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

"Es ist schwierig, die passenden Worte zu finden", sagte Tedesco: "Bei solchen Spielverläufen kommst du schon vom Glauben ab. Der Spielverlauf ist Wahnsinn. Wahnsinn."