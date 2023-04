Bayern Münchens neuer Trainer Thomas Tuchel setzt offenbar auf eine Viererkette, zudem in der Offensive auf Thomas Müller und Leroy Sane.

München (SID) - Bayern Münchens neuer Trainer Thomas Tuchel setzt bei seiner mit Spannung erwarteten Premiere offenbar auf eine Viererkette, zudem in der Offensive auf Thomas Müller und Leroy Sane. Der 49-Jährige vertraut im Liga-Gipfel am Samstagabend gegen Tabellenführer Borussia Dortmund vorne zudem noch auf Kingsley Coman und Eric Maxim Choupo-Moting. Der zuletzt angeschlagene Jamal Musiala, Joao Cancelo, Serge Gnabry und Sadio Mane sitzen zunächst auf der Bank.

In der Abwehr vor Torwart Yann Sommer bietet Tuchel Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Alphonso Davies auf. Davor bilden Joshua Kimmich und Leon Goretzka die Doppelsechs.

Angesichts der kurzen Vorbereitungszeit auf das Topduell kündigte Tuchel bereits "eine sehr unfaire Aufstellung" an. Es würden "die Eindrücke fehlen. Ich habe wenig Argumente, jemanden spielen oder draußen zu lassen."

Tuchel war am vergangenen Samstag als Nachfolger von Julian Nagelsmann präsentiert worden. Wegen diverser Länderspiel-Abstellungen seiner Stars hatte er erst am Donnerstag seinen fast kompletten Kader im Training begrüßen können. Der Kanadier Davies stieß sogar erst am Freitag zum Team. - Die Münchner Aufstellung gegen Dortmund:

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Sane - Choupo-Moting. - Trainer: Tuchel